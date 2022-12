Po włamaniu zapomnieli worka z łupem. Wszystko się nagrało! Włamywacze jak z „Gangu Olsena”

Ponad 100 ulic bez ogrzewania i ciepłej wody. Wielka awaria ciepłownicza we Wrocławiu

Co to za akcja?

Włamanie do budynku w gminie Olszyna

Policjanci z Lubania zostali zawiadomieni o włamaniu do tymczasowo niezamieszkałego budynku w jednej z miejscowości w gminie Olszyna. Na miejscu okazało się, że jeden ze sprawców wszedł po drabinie na dach budynku, a następnie wybił szybę w oknie i dostał się do wnętrza domu. - Chwilę później otworzył drzwi wejściowe drugiemu mężczyźnie i zaczęli razem plądrować znajdujące się w środku pomieszczenia. Sprawcy ukradli wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość m.in. osprzęt elektryczny, papier, kable, nożyce, toster, książki, a nawet kawę - mówi asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z KPP w Lubaniu.

Właściciel posesji straty oszacował na około 4 tysięcy złotych. W jednym z pomieszczeń natomiast znalazł worek z przygotowanym do wyniesienia… rejestratorem, którego zapomnieli zabrać złodzieje.

- Po jego uruchomieniu odtworzono zapis z kamer monitoringu, na którym widać było postać dwóch mężczyzn. Ciągnęli oni za sobą wózek z drabiną. Policjanci, mając dobre rozpoznanie środowiska przestępczego, szybko wytypowali mężczyzn mogących mieć związek z tym przestępstwem – dodaje asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń.

Niedługo potem w jednym z mieszkań na terenie Olszyny doszło do zatrzymania ukrywającego się w łazience 43-latka. Drugi z mężczyzn, 57-latek bez stałego miejsca zamieszkania, został zatrzymany chwilę później.

Obaj podejrzani usłyszeli już zarzuty za kradzież z włamaniem, za co grozić im może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.