Wsiadła do PKP. Wystarczyła minuta. Musiał zrobić zdjęcie

Kłodzko. Wypadek na feralnym skrzyżowaniu

Kilka dni temu, w niedzielę (13 sierpnia), doszło do strasznie wyglądającego wypadku na skrzyżowaniu ulic Objazdowej z Korytowską w Kłodzku. Po godz. 20 zderzyły się tam dwa samochody osobowe - opel i volkswagen. Kierowca tego pierwszego pojazdu zbliżając się do drogi z pierwszeństwem przejazdu nawet nie zwolnił i doprowadził do katastrofy.

Całe zdarzenie nagrał monitoring pobliskiej firmy. Na filmie widać, jak chwilę do zderzeniu opel ląduje na poboczu, a volkswagen zatrzymuje się niemal na środku skrzyżowania. Z pojazdu wychodzą zszokowani pasażerowie, po chwili niemal wypada kierowca, a za nim jedna z pasażerek. Oboje padają bez sił na jezdni. Całość wygląda dramatycznie!

Ostatecznie trzy osoby, w tym kobieta w ciąży, podróżujące volkswagenem zostały zabrane do szpitala.

Co szokujące, w ciągu niespełna dwóch tygodni był to już trzeci (!) wypadek w tym miejscu. Przyczyna jest zawsze ta sama – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kierowcy nie wiedzą, jak zachować się na tym skrzyżowaniu, choć jest ono dobrze oznakowane (znak STOP!), a widoczność jest równie dobra.