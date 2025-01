Pociągi wracają na tereny po powodzi. Takie będą zmiany!

Kolejarze wciąż naprawiają szkody po wielkiej powodzi w Polsce. Pierwszy etap prac zakończony

Wielka powódź, która przetoczyła się przez część Polski we wrześniu zeszłego roku, spowodowała potężne straty także na kolei. Teraz na najbardziej zniszczonych terenach pomału wraca normalny ruch kolejowy. Jak poinformowały Polskie Koleje Państwowe, do 120 km/h z dotychczasowych 60 km/h wzrośnie prędkość pociągów na wybranych odcinkach między Kłodzkiem a Kudową-Zdrojem. Wiele prac wciąż jeszcze zostało do wykonania, ale dużo już zrobiono. Zakończono pierwszy etap prac, co kosztowało ponad sto milionów złotych. "Kolejarze pracowali na 13 km torów między Kłodzkiem Nowym a Dusznikami-Zdrojem. Efektem prac jest możliwość podniesienia prędkości z 60–80 km/h do 120 km/h na wybranych odcinkach oraz bezpieczniejsze przejazdy pociągów na górskiej trasie" - poinformowała Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

"Kolejarze, gdy tylko warunki na to pozwoliły, w szybkim tempie odbudowali nasyp i tory na początku trasy"

"Wielka woda zniszczyła 500-metrowy odcinek linii kolejowej między Kłodzkiem Nowym a Kłodzkiem Zagórzem. Kolejarze, gdy tylko warunki na to pozwoliły, w szybkim tempie odbudowali nasyp i tory na początku trasy. Prace prowadzono dwuzmianowo – zarówno w ciągu dnia, jak i po zmierzchu" - dodała Marta Pabiańska. Drugi etap inwestycji obejmie m.in. prace związane z urządzeniami sterowania ruchem i remonty przejazdów kolejowych. Likwidacja szkód na kolei po powodziach trwała już od września ubiegłego roku, naprawiano m.in. stan torowiska, trzy mosty, wiadukt i ścianę oporową.

