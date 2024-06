We wtorek, 4 czerwca, uczniowie klas 4B i 6A Szkoły Podstawowa nr 3 w Bogatyni wybrali się na wycieczkę górską do Karpacza i Karkonosze. - Najpierw turyści podziwiali drewniany kościół zbudowany bez użycia gwoździ, który trafił do Karpacza w XIX w. dzięki hrabinie von Reden. Następnie wspominali lata świetności schroniska Schlingelbaude, znanego potem jako schronisko im. Bronka Czecha i doszli aż do Samotni. Po górskiej wędrówce regenerowali siły w parku rozrywki – czytamy na profilu szkoły na Facebooku.

Zdawać by się mogło, że wycieczka szkolna jakich wiele, jednak zrobiło się o niej głośno. Głównie za sprawą wpisu i zdjęcia na profilu Karkonoskiego Parku Narodowego. Widzimy na nim, jak czterech chłopców ciągnie pod górę kolegę na specjalnym wózku.

- Uczniowie z Bogatyni podczas wycieczki do Karkonoskiego Parku Narodowego z naszego Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu wypożyczyli specjalny wózek trekkingowy, dzięki któremu jeden z uczniów z niepełnosprawnością mógł razem ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkoły uczestniczyć w wycieczce. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni spisała się na medal – czytany.

Kapitalna postawa uczniów została doceniona przez Internautów. Oto niektóre z komentarzy pod postem:

M-mama ToFika: Podziwiam was chłopcy, świetny przykład dla innych. brawo rodzice

Jolanta: Świetna postawa młodych ludzi, warta naśladowania. Przecież jak to mawiał Jasiek Mela „Każdy chce mieć swoje Klimandżaro”

Piotr: Super akcja. Brawo młodzi

Grażyna: Piękne przedsięwzięcie, godne naśladowania

Arlecia: Brawo dla Młodych! Postawa godna podziwu i naśladowania!

Katarzyna: Dajecie nadzieję, że świat nie jest aż tak zepsuty, jak go nam pokazują. Brawo Młodzieży

Dariusz: W dobie samych nieszczęść na świecie to informacja co raduje serce. Brawo

Warto dodać, że pomocą służyli nie tylko uczniowie ze zdjęcia, ale również inni, a także opiekunowie i nauczyciele.