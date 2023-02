Pogodowy armagedon na Dolnym Śląsku! III stopień zagrożenia lawinowego, ale to nie koniec

Ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR poinformowali w czwartek, 2 lutego, że w ciągu ostatnich 48 godzin w górnych partiach Karkonoszy spadło ok. 30-35 cm śniegu. Opadom towarzyszy silny, zachodni wiatr o prędkości w porywach nawet do 30 m/s, który transportuje śnieg i odkłada na strony zawietrzne. - Dużego zagrożenia lawinami należy się spodziewać w miejscach większego odkładania śniegu pochodzącego zarówno z bieżących jak i poprzednich opadów, co może formować niebezpieczne deski śnieżne – ostrzegają GOPR-owcy.

Grubość pokrywy śnieżnej w wyższych partiach gór wynosi od 60 do 120 cm. Więcej śniegu zalega w obszarach zagłębionych, za przełamaniem terenu na stronach zawietrznych w kotłach polodowcowych oraz na niektórych stromych zboczach powyżej górnej granicy lasu.

- Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. W tych miejscach przenoszony przez wiatr śnieg został odłożony w formie poduszek śniegowych będących groźnymi, lawinowymi pułapkami – wskazano w komunikacie.

Ratownicy podkreślają, że warunki turystyczne na szlakach są bardzo trudne i zalecają używanie raczków oraz kijków. „Do wyjścia w góry należy się dobrze przygotować. W ciągu dnia prognozowane są dalsze opady śniegu przy silnie wiejącym wietrze” – zapowiadają. Apelują przy tym, aby poruszać się tylko po wyznaczonych, otyczkowanych szlakach turystycznych.

Temperatura w szczytowych partiach Karkonoszy wynosi od minus 7 st. C. rano do minus 5 st. C. w dzień. Wiatr z kierunków zachodnich, bardzo silny, o prędkości w porywach nawet do 30 m/s powoduje zamieć i zawieje, a także obniża temperaturę odczuwalną. Widzialność ogranicza mgła.

Cyklon Oleg przechodzi przez Polskę

Bardzo trudne warunki atmosferyczne są nie tylko w górach, ale również w innych rejonach Dolnego Śląska. Jeszcze w czwartek do południa obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem. Niestety, mimo że na razie IMGW nie wydało nowego alertu, nie należy spodziewać się poprawy pogody, a kolejne ostrzeżenia są tylko kwestią czasu.

Sprawcą fatalnej pogody we Wrocławiu i w regionie jest cyklon Oleg, który przechodzi przez Polskę. Niestety, na razie na poprawę nie możemy liczyć.

Bardzo mocno będzie wiało w regionie do soboty (4 lutego). Ponadto w piątek (3 lutego) można spodziewać się oblodzenia, a także intensywnych opadów mokrego śniegu i deszczu.