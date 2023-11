Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Spocznie obok męża na cmentarzu Osobowickim

Rozpoznajesz go?

Zmarła Hanna Gucwińska. Miała 91 lat

Hanna Gucwińska zmarła w niedzielę, 12 listopada w Krakowie. Przebywała tam u krewnych, którzy opiekowali się nią ze względu na stan zdrowia. Ostatnie dni spędziła w szpitalu. - Ciocia była pełna optymizmu, cały czas wspominała dawne czasy, żartowała. Miała nadzieję, że niedługo jej stan zdrowia się polepszy i jak mówiła „wróci do Wrocławia, do swoich ukochanych zwierząt” – powiedziała portalowi wroclaw.pl Danuta Pagacz, siostrzenica Hanny Gucwińskiej.

Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Kiedy?

Pogrzeb Hanny Gucwińskiej – jak informuje miejski portal – został zaplanowany na środę, 22 listopada 2023 roku. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12 w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety przy wrocławskim Rynku (między ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety).

Pogrzeb Hanny Gucwińskiej odbędzie się na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Pani Hania spocznie obok swojego męża Antoniego w Alei Zasłużonych.

Przypomnijmy, że Antoni Gucwiński zmarł niemal dwa lata temu, 8 grudnia 2021 roku. To był bardzo trudny czas dla pani Hanny, nie tylko ze względu na utratę bliskiej osoby. Podobnie jak pan Antoni, pani Hanna bardzo ciężko przechorowała COVID-19. Z tego powodu nie mogła nawet wziąć udziału w pogrzebie męża. Teraz znów będą razem...

Prowadzili razem legendarny program

Hanna Stefania Gucwińska, z domu Jurczak, urodziła się 25 kwietnia 1932 w Warszawie. Z wykształcenia była zootechnikiem, pracę magisterską obroniła w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1957 r. związana była z Ogrodem Zoologicznym we Wrocławiu. W 1962 roku wyszła za Antoniego Gucwińskiego, wspólnie przez wiele lat pełnili funkcje dyrektorskie we wrocławskim zoo.

Od 1971 roku, przez ponad 30 lat, małżeństwo tworzyło kultowy program telewizyjny "Z kamerą wśród zwierząt", który był emitowany na antenie Telewizji Wrocław. To wtedy pokochały ich miliony telewidzów.