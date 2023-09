i Autor: Policja Wrocław

Teraz grozi mu nawet odsiadka

Pojechał odebrać dziecko. To co zrobił, szybko go zdradziło

50-letni mężczyzna chciał odebrać dziecko, które nocowało u dziadków. Popełni jeden, za to wielki błąd – usiadł za kierownicą pod wpływem alkoholu. Zamiast do teściów, trafił na komisariat.