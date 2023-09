Napad na bank we Wrocławiu. Bandyta przyłożył kasjerce broń do głowy? Policja dementuje

Wrocław. Pogrzeb 17-letniego Sebastiana na cmentarzy Osobowickim

W piątek, 22 września, w samo południe, rozpoczęła masz święta pogrzebowa Sebastiana z Wrocławia, który zmarł w mieszkaniu w centrum miasta. Prochy nastolatka zostały złożone w grobie na cmentarzu Osobowickim. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły tłumy – rodzina i znajomi, a także uczniowie i nauczyciele ze szkoły, do której chodził młodzieniec.

W połowie listopada Sebastian skończyłby 17 lat. Niestety, nie doczekał swoich urodzin, a jego dopiero rozkwitające życie zostało brutalnie przerwane. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, która od początku była bardzo tajemnicza.

Przypomnijmy, że w poniedziałek (4 września) wieczorem, wyszedł z mieszkania dziadków tylko na chwilę, do sklepu. Do domu już nie wrócił, nie dotarł również do swojego mieszkania. Co prawda na drugi dzień (5 września) rozmawiał jeszcze przez telefon ze swoją babcią, ale później kontakt się urwał. Zwłoki nastolatka znaleziono później w jednym z mieszkań na wynajem w centrum miasta. Ustalono, że do zgonu doszło w czwartek, 7 września.

W sprawie śmierci nastolatka zatrzymano trzy osoby: 17- i 26-latka oraz 14-letnią dziewczynę. Wszyscy usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy zmarłemu, mimo jego pogarszającego się stanu zdrowia i pozostawienia go w zamkniętym mieszkaniu w centrum miasta, gdzie zmarł. Dodatkowo, najstarszy zatrzymany i nastolatka odpowiedzą za posiadanie i udzielane narkotyków innym osobom.

Wciąż trwa śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.