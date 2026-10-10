Pojechali razem harleyem. 52-latek zginął na oczach żony. Tragedia na S3

Do potwornego wypadku doszło w piątek, 9 października, około godz. 17 na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy, na wysokości miejscowości Biedrzychowa (woj. dolnośląskie). Harley-Davidson, którym podróżowało małżeństwo, rozbił się na 262. kilometrze trasy.

Żona spadła z motocykla. Mąż uderzył w bariery

Jak ustaliliśmy, 52-letni motocyklista nagle stracił panowanie nad maszyną. Jego 55-letnia żona spadła z motocykla, natomiast mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne. Kierowca odniósł bardzo poważne obrażenia.

Do akcji ruszyły służby ratunkowe. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie motocyklisty.

– Na miejscu prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań ratowniczych, życia mężczyzny nie udało się uratować – przekazał mł. kpt. Adrian Ziemiański, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach.

52-letni mieszkaniec Wielkopolski zginął. Jego 55-letnia żona miała więcej szczęścia. Kobieta doznała lekkich obrażeń i została przewieziona do szpitala.

Dlaczego motocyklista stracił panowanie nad harleyem?

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Policjanci badają okoliczności wypadku i próbują ustalić, dlaczego 52-latek stracił panowanie nad motocyklem.

W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy z Polkowic i Lubina, druhowie z OSP Sobin, policjanci oraz ratownicy medyczni.