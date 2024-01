Polacy jeszcze nigdy tak chętnie nie jeździli pociągami. Rekordowe liczby

Polacy przesiadają się do pociągów. W ubiegłym, 2023 roku z przewozów POLREGIO skorzystało aż 97,3 mln podróżnych. To wynik nie tylko znacznie lepszy od ubiegłorocznego, ale również – o ponad 8 mln – lepszy od rekordowego dotąd 2019 r., kiedy spółka przewiozła blisko 89 mln pasażerów.

- Obserwujemy rosnącą popularność kolei. Pociągi znów stają się ulubionym sposobem dojazdu Polaków do pracy i szkół i czujemy, że się do tego przyczyniliśmy – mówi Adam Pawlik, prezes POLREGIO, dodając, że priorytetem przewoźnika w kolejnych latach będzie zakup nowego taboru, by pasażerowie podróżowali najnowszymi składami bez względu na to, czy mieszkają w aglomeracjach, czy też mniejszych miastach i miejscowościach.

Duży wpływ na rosnące wyniki przewozowe na kolei w przypadku POLREGIO miała m.in. digitalizacja kanałów sprzedaży biletów. Pasażerowie coraz częściej decydują się na zakup biletu w formie zdalnej – za pośrednictwem strony www przewoźnika, aplikacji mobilnej oraz videomatów. Łączna sprzedaż biletów w kanałach zdalnych w 2023 r. zwiększyła się o niemal 40% w porównaniu do 2022 r., a od roku 2019 wzrosła ponad trzykrotnie.

Videomaty jak kasjerzy w okienkach

Videomaty to innowacyjne urządzenia, umożliwiające połączenie z konsultantem, który wspiera pasażera w procesie kupna biletu tak, jak podczas rozmowy z kasjerem w tradycyjnym okienku. Nowe automaty samoobsługowe POLREGIO rozlokowane są na najważniejszych stacjach kolejowych, gdzie skorzystało z nich w minionym roku już tysiące pasażerów.

- Czujemy się zobowiązani, aby dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia jak największej dostępności przewozów kolejowych. Ta troska przejawia się nie tylko w uatrakcyjnianiu oferty dla obecnych pasażerów, ale też w przybliżaniu kolei osobom, które obecnie z niej nie korzystają. Chodzi tu głównie o regiony, gdzie pasażerowie zdecydowanie rzadziej korzystają z kolei i wszelkie działania spółki na rzecz wyeliminowania wykluczenia transportowego – dodaje Marcel Klinowski, wiceprezes spółki.