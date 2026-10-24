Nagranie rozmowy obciążyło policjantkę? Prokuratura stawia zarzut w sprawie ZOO Łączna

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-24 20:45

Policjantka Katarzyna S. usłyszała zarzut poplecznictwa w sprawie ZOO Łączna na Dolnym Śląsku. Według śledczych miała uprzedzić podejrzanego o planowanych działaniach policji i prokuratury na terenie prywatnego ogrodu zoologicznego. Kobieta przyznała się do zarzutu, ale odmówiła składania wyjaśnień. Została zawieszona w czynnościach służbowych.

O postawieniu zarzutu policjantce poinformował w sobotę, 24 października, prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Chodzi o przestępstwo poplecznictwa, określone w art. 239 par. 1 Kodeksu karnego, w związku z ujawnieniem informacji służbowych.

Po przesłuchaniu wobec Katarzyny S. zastosowano dozór policji. Kobieta została również zawieszona w czynnościach służbowych. O sprawie mają zostać poinformowani jej przełożeni.

Nagrała się rozmowa z podejrzanym. Policjantka miała go ostrzec

Jak wyjaśnił prokurator Pindera, podstawą postawienia zarzutu była rozmowa, w której policjantka miała ostrzec Marcina N., podejrzanego w sprawie ZOO Łączna, o planowanej akcji policji i prokuratury na terenie ogrodu zoologicznego. Nagranie zostało udostępnione w internecie.

Śledczy przytoczyli fragment rozmowy, w którym Katarzyna S. mówiła: „Ja mam nadzieję, że mnie pan gdzieś tam nie nagrywa, bo ja tak naprawdę z partyzanta dzwonię”.

Prokuratura zaznaczyła, że wypowiedź ta nie może stanowić podstawy do pociągnięcia drugiego rozmówcy do odpowiedzialności karnej. Według śledczych istotne jest to, że informacja o planowanych czynnościach została ujawniona osobie, której dotyczyło postępowanie, co doprowadziło do utrudnienia śledztwa.

Katarzyna S. przyznała się do zarzutu, ale odmówiła składania wyjaśnień.

Gdzie zabrano zwierzęta z ZOO Łączna? Ujawnili nowe szczegóły akcji
Galeria zdjęć 6

Śledczy wracają do sprawy ZOO Łączna

W piątek, 23 października Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przejęła z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu śledztwo dotyczące prywatnego ogrodu zoologicznego w Łącznej koło Mieroszowa. Nowy referent sprawy zaplanował niezwłoczne przeprowadzenie badań, które mają ustalić aktualny stan zwierząt przebywających w placówce.

W ubiegłym tygodniu na teren zoo wkroczyli prokuratorzy w asyście policji. Przeprowadzono oględziny i zatrzymano pięć osób. W związku z postępowaniem dotyczącym podejrzenia znęcania się nad zwierzętami z ogrodu wywieziono łącznie 33 zwierzęta. Część z nich trafiła za granicę.

Marcin N. oraz cztery inne osoby usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie N. Prokuratura poinformowała również, że według rejestru CEiDG mężczyzna nie prowadzi działalności w zakresie prowadzenia zoo. Nie jest właścicielem placówki, lecz pełnomocnikiem jej właściciela.

Część mieszkańców sprzeciwiała się wywożeniu zwierząt

Decyzja o odebraniu zwierząt z ZOO Łączna spotkała się ze sprzeciwem części mieszkańców. W ubiegłym tygodniu niektórzy próbowali zablokować transport, co doprowadziło do interwencji policji. Jedna osoba została ukarana mandatem, a cztery zatrzymano w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

ZOO Łączna jest prywatnym ogrodem zoologicznym, który otrzymał taki status w 2012 roku. Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej placówki żyje tam około 100 gatunków zwierząt, w tym gatunki egzotyczne.

Śledczy nadal badają sprawę dotyczącą zoo. Teraz jednym z jej wątków będzie również odpowiedzialność policjantki, która według prokuratury miała ujawnić podejrzanemu informacje o planowanych działaniach służb.

Wkrętarką i nożem zaatakował ukochaną. Na koniec podpalił mieszkanie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki