Pościg pod Zgorzelcem

Pomógł kierowcy odpalić BMW. Potem stało się coś szokującego

Wydawało się, że to będzie zwykła przysługa. Okazało się, że 30-letni mężczyzna zamiast pomóc kierowcy BMW, bezczelnie go okradł. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, zwłaszcza że miał na sumieniu znacznie więcej.