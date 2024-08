Świebodzice. Pożar hangaru na lotnisku

Do pożaru doszło w środę, 7 sierpnia, ok. godz. 3 nad ranem. Mimo szybkiej akcji gaśniczej, jeden z dwóch hangarów na gminnym lotnisku w Świebodzicach doszczętnie spłonął. Pożar przez dwie godziny gasiło siedem zastępów straży pożarnej. Niestety, żywioł doprowadził do szkód ocenianych na ponad milion złotych.

- Doszczętnie spłonął hangar, szybowce oraz samoloty. Straciliśmy dwa szkolne szybowce Bocian, motoszybowiec Ogar, szybowiec Jantar i samoloty: Wilgę, Cessnę i Morana – informuje Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach.

Do dramatu doszło na kilka dni przed wydarzeniem „Kino pod skrzydłami” oraz na miesiąc przed piknikiem lotniczym. Organizatorzy nie poddają się i chcą działać zgodnie z planem, ale jednocześnie proszą o wsparcie miłośników lotnictwa.

- Ogarnia nas masa różnych emocji, jednak wierzymy, że są ludzie dobrej woli, przyjaciele lotniska, osoby, które szkoliliśmy, biorące udział w lotach pasażerskich, szybowcowych, pasjonaci lotnictwa, lokalna społeczność, którzy zechcą nam pomóc. Wsparciem dla nas będzie każda wpłacona złotówka. Chcemy wrócić do naszej działalności i latania. Chcemy dzielić się tą pasją. Wiemy, że czeka nas dużo pracy i wysiłku, jednak członkowie stowarzyszenia i jego przyjaciele za bardzo kochają to, co robią, by odpuścić. To, że będzie to trudne nie powstrzyma nas od działania, które jest tego warte. Do odbudowy lotniska, poza ciężką pracą, potrzebne jest wsparcie finansowe – informuje stowarzyszenie.

- Obecnie jesteśmy na etapie liczenia strat. Organizowana zbiórka dotyczy odbudowy hangaru, w którym trzymaliśmy swój i przyjaciół sprzęt oraz odbudowy bazy szkoleniowej (szybowce, osprzęt itp.) - dodaje Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach.

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu pożaru. Policja zabezpieczyła monitoring z lotniska, na miejscu pracowali biegły sądowy wraz z technikiem policyjnym. Więcej będzie wiadomo dopiero po opinii biegłego.