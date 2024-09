Dzisiaj serce mi pękło na 1000 kawałków 😢💔💔💔 Kochani mam informację o sytuacji w Kłodzku. P. Jerzy prosi, aby na razie nie przyjeżdżać. Pomaga bardzo dużo ludzi ale nie ma jak sprzątać. Widok jest straszny, wszystko wygląda jak po wojnie. Nie ma prądu, nie ma wody. Nie ma nawet kontenerów, do których można by wyrzucać wynoszone rzeczy których jest naprawdę bardzo dużo. Przykro mi, ale to jeszcze nie jest moment na przyjazd. Jak coś się zmieni i będę miała takie informacje, to dam znać. Dzisiaj mu przywiozłam Agregat, kuchenkę turystyczną i wiele innych rzeczy i na obecną chwilę ma wszystko czego potrzebuje ,teraz tylko czekać aż będą podstawione kontenery żeby wszystko wywalić i można ruszać dalej z pomocą