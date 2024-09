Aż 62 zbiórki na powodzian to oszustwo?! "Mogą nosić znamiona przestępstwa"

Powódź w Polsce 2024. Prognoza pogody dla Wrocławia

Kilka słonecznych dni, w tym weekend 21-22 września, później powrót opadów deszczu - tak w skrócie wygląda prognoza pogody dla Wrocławia na najbliższy okres. Wydaje się, że najgorsze zagrożenie dla miasta w związku z powodzią w Polsce 2024 już minęło, ale poziom Odry w stolicy Dolnego Śląska nadal jest wysoki.

Powódź w Polsce. Fala kulminacyjna przechodzi przez Brzeg Dolny. "Przygotowaliśmy się na najgorszy scenariusz" [RELACJA NA ŻYWO] 20.09.2024

Pogoda we Wrocławiu w piątek, 20 września

W piątek, 20 września, we Wrocławiu będzie dużo słońca, a na niebie praktycznie nie będzie chmur. Temperatura maksymalna wyniesie 23 stopni, choć dla odmiany należy się spodziewać chłodnej nocy - w najzimniejszym momencie tylko 6 kresek na termometrach. Wiatr dosyć mocny, bo jego prędkość wyniesie niespełna 20 km/h. Dalsza część tekstu poniżej.

Pogoda we Wrocławiu w weekend, 21-22 września

Bliźniaczo podobna pogoda jest prognozowana dla Wrocławia na weekend, 21-22 września. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nad miastem będzie dominować słońce i bezchmurne niebo. Wyżowa pogoda spowoduje, że słupki rtęci pokażą znowu maksymalnie 23 kreski, natomiast nocą temperatura będzie odrobinę wyższa niż wcześniej, spadając do minimalnego poziomu 7-8 stopni. 21 i 22 września spadnie również prędkość wiatru, osiągając maksymalnie 13 km/h.

Pogoda we Wrocławiu od 23 września. Co mówi IMGW?

Pierwsze symptomy zmiany pogody we Wrocławiu pojawią się w poniedziałek, 23 września, gdy zwiększy się zachmurzenie i prędkość wiatru, choć nie powinno jeszcze padać. Nadal ciepło, bo 23 stopnie, a kilka kresek więcej będzie do tego w nocy - w najchłodniejszym momencie termometry pokażą ich 12.

We wtorek, 24 września, pogoda we Wrocławiu zmieni się już diametralnie, bo podobnie jak przez inne regiony przez Dolny Śląsk będzie przechodził front atmosferyczny. Przez cały dzień nad miastem mogą się utrzymywać przelotne opady deszczu, choć nadal będzie ciepło:

w dzień temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie;

w nocy minimalna liczba kresek to 12.

Podobna pogoda utrzyma się we Wrocławiu do czwartku, 26 września, choć w środę, 25 września, prognozowanych jest więcej rozpogodzeń.

- Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich około 11°C. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C, w rejonach podgórskich około 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy - informuje IMGW, prognozując pogodę dla całego kraju.