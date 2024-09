Miasto zostanie zalane, burmistrz apeluje do mieszkanców! "Przegraliśmy walkę z wielką wodą"

Wielka fala zmierza do Wrocławia. Sutryk przedstawił plan działania. "Scenariusze okazały się niedoszacowane"

Powódź w Polsce. Miasta na południu kraju znalazły się pod wodą

Powódź, która nawiedziła w szczególności południową część kraju, od kilku dni przynosi nam wiele negatywnych emocji. Najgorzej jest między innymi w Kłodzku, gdzie zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poziom Nysy Kłodzkiej osiągnął prawie 8 metrów. Woda niszczy niemalże wszystko, co spotyka na swojej drodze, więc - jak można się domyślać - sprawa jest wręcz dramatyczna. Wielu mieszkańców zalanych miejscowości pozostało bez dachu nad głową i straciło cały dobytek. Jeśli również znalazłeś się w takiej sytuacji, dowiedz się, co zrobić, by uzyskać odszkodowanie. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: Kolejna fala opadów w Polsce. Deszcz nie przestaje padać! Eksperci z IMGW biją na alarm

Odszkodowania po zalaniach i podtopieniach. O tym warto wiedzieć

Osoby, których nieruchomości zostały zalane podczas powodzi, mogą starać się o odszkodowanie jeśli w przeszłości ubezpieczyły swój dom bądź mieszkanie. W jaki jednak sposób to zrobić?

Okazuje się, że na samym początku zgodnie z art. 826 k.c. należy minimalizować szkody, czyli np. wyłączyć instalację elektryczną i gazową oraz zabezpieczyć mienie. Następnie jak najszybciej warto zgłosić sprawę do ubezpieczyciela, a w międzyczasie należy również dokumentować skalę zniszczeń. Okazuje się bowiem, iż pomoc z polisy poszkodowani mogą uzyskać bez oględzin, ponieważ coraz więcej firm zgadza się tylko na opis oraz fotografie z miejsca zdarzenia, co usprawnia cały proces szczególnie w tak kryzysowym momencie.

Zgodnie z przepisami ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania lub 14 w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych. Co ważne, jeśli odszkodowanie nie odpowiadałoby poniesionym szkodom, można także złożyć reklamację. Na odpowiedź będziemy jednak zmuszeni czekać kolejne 30 dni lub do 60 dni w skrajnie skomplikowanych przypadkach.

W przypadku problemów związanych z ubezpieczeniami po szkodach spowodowanych powodzią zalecamy skontaktowanie się z ekspertami Rzecznika Finansowego. Istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej, dzwoniąc na numer 22 333 73 28. Linia działa w poniedziałki od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] - czytamy na stronie rf.gov.pl.

Sonda Alarm powodziowy w Polsce. Obawiasz się skutków intensywnych opadów deszczu? Tak, to bardzo stresujące Nie, staram się być dobrej myśli Zawsze są pewne obawy Trudno powiedzieć Jestem w bezpiecznym rejonie, ale martwię się o innych