Do Wrocławia zmierza fala powodziowa. Prezydent Jacek Sutryk uspokaja, że miastu nie grozi powtórka z powodzi tysiąclecia, ale równocześnie dodaje, że scenariusze dotyczące zagrożenia związanego z niżem genueńskim okazały się niedoszacowane. Opady deszczu w Czechach i Polsce były większe od prognozowanych, a dodatkowym problemem dla Wrocławia jest uszkodzenie zapory w Stroniu. Stany rzek (na godz. 7.00 w poniedziałek, 16 września):

Wśród najważniejszych działań podjętych we Wrocławiu w związku z zagrożeniem powodziowym Jacek Sutryk wymienił: całodobowy monitoring wałów, kontrolę i zabezpieczenie przepustów, zamknięcie przejazdów wałowych, podwyższenie wału na Kozanowie i Opatowicach i rozpoczęcie stawiania szandorów, czyli dodatkowego zabezpieczenia wzdłuż Kanału Miejskiego od Jazu Psie Pole do Mostu Trzebnickiego. Poniżej pełna treść oświadczenia Jacka Sutryka.

Scenariusze przygotowane przez hydrologów i obowiązujące jeszcze wczoraj, okazały się niedoszacowane. Opady deszczu w polskich i czeskich górach oraz uszkodzenie zapory w Stroniu sprawiły, że do Wrocławia za kilka dni przypłynie więcej wody niż szacowano jeszcze wczoraj. Czy czeka nas powódź jak w 1997 roku? Na teraz nic na to nie wskazuje! Węzeł wodny został kompleksowo zmodernizowany i może przyjąć 1/3 więcej wody niż w 1997 roku. Tymczasem RZGW szacuje, że przez Wrocław popłynie dużo niższa woda niż wtedy. Oznacza to, że zagrożenie dla mieszkańców jest mniejsze niż w 1997 roku. Mimo tych informacji chcemy być gotowi na każdy, nawet najczarniejszy scenariusz. Dlatego prezydent Wrocławia ogłosił ALARM PRZECIWPOWODZIOWY DLA WROCŁAWIA. Co to oznacza:

Łącznie zaplanowanych jest 256 różnych działań. W skrócie to m.in. całodobowy monitoring wałów, kontrola i zabezpieczenie przepustów, zamknięcie przejazdów wałowych. Podwyższamy wał na Kozanowie i Opatowicach. Rozpoczynamy stawianie szandorów czyli dodatkowego zabezpieczenia wzdłuż Kanału Miejskiego od Jazu Psie Pole do Mostu Trzebnickiego. Pełna informacja o naszych działaniach pojawiać się będzie w oficjalnych komunikatach, które będą trafiać do mediów tradycyjnych i społecznościowych.