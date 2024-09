Woda wdarła się do Wlenia. "Przegraliśmy walkę z wielką wodą"

Wydawało się to wręcz niemożliwe, lecz żywioł kolejny raz pokazał swoją niszczycielską moc i to nawet większą niż podczas powodzi tysiąclecia w 1997 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że przez Kłodzko przeszła fala powodziowa o wysokości prawie 8 metrów! To o ponad 1,5 metra więcej niż 27 lat temu. Skalę dramatu podkreśla fakt, że stan alarmowy na Nysie Kłodzkiej wynosi 2,4 m, tymczasem rzeka osiągnęła poziom ponad trzy razy wyższy.

Woda niszczyła wszystko co napotkała na swojej drodze. Zniszczenia są ogromne, a sytuacja miasta jest obecnie dramatyczna. Uszkodzeniu uległ nawet automatyczny czujnik odpowiadający za pomiar stanu Nysy Kłodzkiej. Mamy najnowsze zdjęcia z Kłodzka. Tak wygląda miasto rano w poniedziałek, 16 września. Galeria zdjęć znajduje się poniżej.

W Lądku-Zdrój zerwała się tama. Przerażający widok