Pożar mieszkania. Płomienie wydostawały się na zewnątrz. Nie żyje jedna osoba

Jawor. Tragiczny pożar mieszkania pochłonął życie 70-latka

W piątek (23 stycznia) około godz. 15 do jaworskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Wieniawskiego w Jaworze.

- Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej potwierdzono w pełni rozwinięty pożar w jednym z lokali, z którego płomienie wydostawały się na zewnątrz mieszkania - poinformował kpt. Krzysztof Napierała z KP PSP w Jaworze.

Policja bada okoliczności tragicznego pożaru w Jaworze

Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej będący na miejscu patrol policji ewakuował sześć osób z klatki schodowej w bloku, w którym wybuchł pożar.

Strażacy niezwłocznie przystąpili do działań gaśniczych. Ewakuowali dodatkowe 4 osoby z klatki schodowej. Podczas przeszukania mieszkania objętego pożarem strażacy znaleźli ciało lokatora. Niestety, życia 70-latka nie udało się uratować.

Na miejscu obecni byli szef strażaków w Jaworze oraz jego zastępca, a także Jawora, przedstawiciele zarządzania kryzysowego oraz policjanci. Jaworska policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności pożaru.

Apel strażaków o czujniki dymu

Strażacy apelują o montaż czujek dymu. To niewielkie urządzenia, które mogą uratować życie. Wczesne wykrycie zagrożenia i głośny alarm dają czas na bezpieczną ewakuację i szybkie powiadomienie służb, zanim sytuacja stanie się krytyczna.

Źródło: KP PSP Jawor

