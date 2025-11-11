Próbował wciągnąć nastolatkę do busa! Wcześniej proponował podwózkę

W gminie Podgórzyn 30-letni mężczyzna próbował siłą wciągnąć nastolatkę do samochodu dostawczego.

Napastnik został spłoszony przez świadka zdarzenia, dzięki czemu dziewczynie nic się nie stało.

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali sprawcę, mieszkańca powiatu kamiennogórskiego, już następnego dnia. O jego losie zdecyduje prokurator.

Najpierw zaproponował podwózkę, potem zaczął ją siłą wciągać do busa

Do zdarzenia, które mogło zakończyć się tragedią, doszło w sobotę, 8 listopada. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, nastolatka szła poboczem drogi na terenie gminy Podgórzyn, kiedy nagle zatrzymał się przy niej samochód dostawczy. Kierujący nim mężczyzna rozpoczął rozmowę i zaproponował, że podwiezie ją do domu. Dziewczyna, czując, że coś jest nie tak, odmówiła. Wtedy 30-latek stał się jeszcze bardziej natrętny.

Mężczyzna wysiadł z pojazdu, chwycił ją i zaczął siłą zaciągać w stronę otwartych drzwi auta. Przerażona nastolatka próbowała się bronić, jednak napastnik był od niej znacznie silniejszy. Jej koszmar przerwał przypadkowy świadek. Osoba, która zauważyła całe zajście, swoją obecnością i reakcją spłoszyła napastnika. 30-latek puścił dziewczynę, pośpiesznie wsiadł do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. O próbie porwania natychmiast powiadomiono policję.

Błyskawiczny pościg policji z Jeleniej Góry. 30-latek wpadł w ręce kryminalnych

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze potraktowali sprawę priorytetowo. Rozpoczęły się intensywne działania mające na celu jak najszybsze ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Mundurowi zabezpieczyli i przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu z okolicy, rozpytali świadków i skrupulatnie zweryfikowali wszystkie zebrane informacje operacyjne.

Policjanci wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z próbą porwania. Już dzień po zdarzeniu, w niedzielę 9 listopada, kryminalni zatrzymali podejrzewanego na terenie powiatu kamiennogórskiego. 30-letni mieszkaniec tego regionu trafił do policyjnego aresztu. Ostateczną decyzję co do treści zarzutów, jakie usłyszy 30-latek, podejmie prokurator. Za usiłowanie pozbawienia wolności może mu grozić kara do 5 lat więzienia.