QUIZ. Błędy językowe, które popełniają wszyscy. Czy potrafisz je rozpoznać? Nie zawiedź swojej pani od polskiego!

Język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie języków, zaraz po chińskim, japońskim, arabskim, fińskim i węgierskim. Nauka polskiego sprawia duże problemy obcokrajowcom. Ale nic dziwnego, skoro nawet my, Polacy, mamy z nim spore kłopoty. I robimy sporo błędów: w języku pisanym i mówionym. Błędy językowe to nie tylko błędy ortograficzne, ale też gramatyczne, stylistyczne, fleksyjne, frazeologiczne czy leksykalne. Lekko się teraz zestresowaliście? Spokojnie, my proponujemy quiz językowy, nie sprawdzian z języka polskiego czy kolokwium zaliczeniowe dla studentów polonistyki. Nasz quiz językowy to zabawa, w której staramy się łączyć rozrywkę z nauką. I sprawdzamy, czy potraficie rozpoznać błędy językowe, które popełniają wszyscy i przez to, niestety, są powszechne w mowie i w piśmie. Uważnie czytajcie polecenia i pamiętajcie, że tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

Wskaż poprawe zdanie: Wygrałam pięć konkursów pod rząd. Wygrałam pięć konkursów z rzędu.