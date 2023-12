i Autor: YouTube/screen

QUIZ. Choć co roku oglądasz film "Kevin sam w domu", na pewno nie uzbierasz maksa w tym quizie

Michał Michalak | jpp 17:28

"Kevin sam w domu" to świąteczny hit, który co roku w Wigilię ogląda się w polskich domach. Choć pewnie widzieliście ten film już nie raz, a nawet nie dwa, jesteśmy pewni, że nie znacie go na tyle dobrze, by zdobyć maksa w naszym quizie. Podejmujecie wyzwanie?