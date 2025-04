i Autor: Shutterstock (3) Test wiedzy o państwach na literę W.

Sprawdź się!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę W. Wielkie brawa już za 7/10

Wielki Czwartek to idealna okazja, by sprawdzić swoją wiedzę o krajach na literę W! Państwa te są rozsiane po całym globie, co czyni wyzwanie naprawdę trudnym. Uzyskanie ponad 50% punktów to powód do satysfakcji, a zdobycie maksymalnej liczby wskazuje, że codziennie budzicie się z "widokiem mapy świata przed oczami". Powodzenia!