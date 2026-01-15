QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwo kontra miasto. Co ma więcej mieszkańców?

Witajcie w naszym cotygodniowym quizie geograficznym, który wystawi na próbę Waszą wiedzę o państwach i miastach. Przygotujcie się na wyzwanie, bo tym razem poprzeczka została zawieszona wysoko! Czy jesteście gotowi udowodnić, że geografia nie ma przed Wami tajemnic? Tylko prawdziwi eksperci są w stanie zdobyć komplet punktów w tym wymagającym teście.

Quiz o państwach i miastach świata. Sprawdź się!

Jak co czwartek, prezentujemy Wam nasz najnowszy quiz geograficzny, tym razem skupiający się na państwach i miastach, a konkretnie ich liczebności. W największych miastach świata mieszka często więcej ludzi niż w wielu państwach świata i to wcale nie tych o najmniejszej powierzchni!

Przygotowaliśmy dziesięć pytań. Każde z nich to nowa podróż do odległych zakątków globu, gdzie czeka na Was wiele niespodzianek. Pamiętajcie, że tylko jedna z dwóch podanych odpowiedzi jest prawidłowa. Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie i udowodnić, że Wasza wiedza o państwach i miastach świata jest kompletna? Do dzieła!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwo kontra miasto. Co ma więcej mieszkańców?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Co ma więcej mieszkańców?

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

