Quiz o państwach i miastach świata. Sprawdź się!

Jak co czwartek, prezentujemy Wam nasz najnowszy quiz geograficzny, tym razem skupiający się na państwach i miastach, a konkretnie ich liczebności. W największych miastach świata mieszka często więcej ludzi niż w wielu państwach świata i to wcale nie tych o najmniejszej powierzchni!

Przygotowaliśmy dziesięć pytań. Każde z nich to nowa podróż do odległych zakątków globu, gdzie czeka na Was wiele niespodzianek. Pamiętajcie, że tylko jedna z dwóch podanych odpowiedzi jest prawidłowa. Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie i udowodnić, że Wasza wiedza o państwach i miastach świata jest kompletna? Do dzieła!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwo kontra miasto. Co ma więcej mieszkańców? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Co ma więcej mieszkańców? Australia Tokio

