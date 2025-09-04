QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znasz Niemcy jak własną kieszeń? Zdobądź 10/10 i udowodnij, że jesteś ekspertem!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-04 5:00

Witajcie w naszym najnowszym quizie wiedzy z geografii! Przed Wami test wiedzy o Niemczech, naszym sąsiedzie, jednym z liderów europejskiej wspólnoty. Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że prawdopodobnie mieszkacie w Niemczech lub bywacie tam regularnie! Do dzieła!

Autor: Shutterstock
Quiz geograficzny o Niemczech. Ten test sprawdzi Twoją wiedzę!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem test dotyczy Niemiec. Niemal codziennie słyszycie w mediach o naszym zachodnim sąsiedzie. Sprawdzimy Waszą wiedzę o miastach, sąsiadach, wodach i innych ciekawostkach. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Zdobycie kompletu punktów oznaczać będzie, że mapa świata nie ma przed Wami żadnych tajemnic. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znasz Niemcy jak własną kieszeń? Zdobądź 10/10 i udowodnij, że jesteś ekspertem!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Co jest stolicą Niemiec?

