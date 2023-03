i Autor: pixabay.com QUIZ. Dzień Kobiet. Test nie tylko dla pań. Co wiesz o kobietach i ich święcie?

Wynik 10/12 to będzie sukces!

Dzień Kobiet. Kiedyś święto przypadające 8 marca był hucznie obchodzone, dziś raczej to sposobność do kameralnego świętowania. Jedno się nie zmieniło – tego dnia życzymy naszym Paniom, i młodszych, i starszym, wszystkiego najlepszego. Przy okazji zapraszamy do rozwiązania naszego quizu. Zapraszamy nie tylko kobiety! Ale ostrzegamy, choć temat jest jak miły, łatwo nie będzie. Do dzieła!