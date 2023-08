QUIZ. Sobotnia ortografia. Arcytrudne słowa na literę "n". Nadzwyczajny poziom testu! Komplet punktów dla mistrzów

„Takie bajki to nie nam”. Policjanci nie mieli litości dla kierowcy BMW

Remontowali dom, zginęli pod gruzami. Prokuratura: to nie była katastrofa budowlana

Nabzdyczony, numerologia, Nałęczów, nihil novi - trudnych słów i wyrażeń na literę "n" w języku polskim nie brakuje. W naszym quizie sobotnia ortografia z SE.pl, w cyklu trudnych słów na poszczególne litery alfabetu, wybraliśmy dwanaście wyrazów zaczynających się na literę "n". Sprawdzamy przy okazji waszą wiedzę z zakresu ortografii i pisownię: rz, ż, h, ch, u, ó, małą i wielką literą oraz pisownię wyrazów razem i osobno. Nasz quiz sobotnia ortografia z SE.pl to jednak zabawa, a nie dyktando z polskiego. Nikt ocen nie stawia, a w razie pomyłki, zawsze można go rozwiązać ponownie i poprawić swój wynik. Nie oznacza to jednak, że quiz jest prosty. Przeciwnie - jego poziom jest nadzwyczajny! Czytajcie uważnie pytania i odpowiedzi. Zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!