strajk rolników

Rolnicy pod domem Jacka Sutryka. Zobacz co tam zrobili! Na miejscu interweniowała policja

tas W.K. 12:20

Rolnicy nie dostali zgody na protesty we Wrocławiu, to zjawili się pod domem… Jacka Sutryka. To właśnie prezydent Wrocławia zdecydował, że blokowanie dróg w mieście nie będzie. Na miejscu zjawiła się też policja.