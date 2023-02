i Autor: Dolnośląska policja/policja.pl Ciało mężczyzny znalezione w lesie pod Bierutowem/zdjęcie ilustracyjne

Makabryczne odkrycie

Rozkładające się ciało w lesie pod Bierutowem. To zaginiony 52-latek?

tas 12:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tragiczne odkrycie w lesie w okolicach Karwińca pod Bierutowem. We wtorek znaleziono tam zwłoki w znacznym stopniu rozkładu. Wszystko wskazuje na to, że to 52-latek, który był poszukiwany przez policję jako zaginiony.