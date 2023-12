Rozpaczliwy apel brata. Przemierzy tysiące kilometrów, by odnaleźć siostrę

Wrocław. Poszukiwania Adili i dwumiesięcznego Emilka

Adila Mehdiyeva wyszła, z dwumiesięcznym synkiem Emilkiem na ręku, z mieszkania przy ul. Sikorskiego we Wrocławiu w niedzielę, 17 grudnia. Nie zabrała nawet wózka. Od tamtej pory nikt nie wie, co się z nimi stało. Trop urywa się w okolicach mostu Sikorskiego, tutaj ostatni raz widać kobietę na monitoringu.

Praktycznie od momentu zgłoszenia zaginięcia trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Policja prowadzi swoje czynności mające na celu ustalenie tego, co się stało z kobietą i maluszkiem, jednocześnie straż wodna i straż pożarna – przy pomocy m.in. sonarów – przeczesują Odrę.

Na razie jednak poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Tymczasem na profilu na Facebooku „Gdziekolwiek jesteś”, który od początku zaangażowany jest w akcję poszukiwawczą, pojawił się rozpaczliwy apel brata kobiety. - W imieniu brata zaginionej proszę o udostępnienie tego apelu. Rodzina ma ogromną nadzieję, że Adila żyje i może przebywać w bezpiecznymi miejscu wspierana przez innych – informuje Anita Suchinska-Miszczuk prowadząca profil „Gdziekolwiek jesteś”.

Adila, przekazujemy ci najnowsze wieści od twojego brata. Twoja rodzina przyjedzie do Warszawy 30 grudnia, łącznie z twoim ojcem. W Polsce już mają prawnika. Podjęto wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Emilowi. Nie bój się niczego!

Niech to wszystko się skończy. Usiądźmy znowu w Nachiczewanie jak za dawnych czasów, tym razem razem z Emilem.

***

Adila, we bring you the latest news from your brother. Your family is coming to Warsaw on December 30, together with your father. They already have a lawyer in Poland, and all measures have been taken to ensure the safety of you and Emil, and to ensure that you stay together with Emil. Don't be afraid of anything!

Let all this be over. Let's sit again in Nakhchivan like in the old days, this time together with Emil.

***

Adilə, qardaşının dediyi ən son xəbəri sənə çatdırırıq. Ailən dekabrın 30u Varşavaya gəlir, başında atanla birgə. Polşada vəkil tutulub, Sənin və Emilin təhlükəsizliyini təmin etməyə, Emilnən bir yerdə qalmağınıza dair bütün tədbirlər görülüb. Heç nədən qorxma!

Bütün bunlar bitsin. Yenə köhnə günlərdəki kimi Naxçıvanda oturaq, bu dəfə Emil ilə birgə.