Trwają poszukiwania 28-latki i malutkiego synka. Sonar sprawdza Odrę

Wrocław. Poszukiwania 28-latki i jej synka

Środa (20 grudnia) to trzeci dzień poszukiwań Adily Mehdiyevej i jej 2-miesięcznego synka. Kobieta wyszła z dzieckiem na ręku z mieszkania przy ul. Sikorskiego we Wrocławiu w niedzielne (19 grudnia) popołudnie. Nie zabrała nawet wózka. Od tamtej pory nikt nie wie, co się z nimi stało.

- Cały czas prowadzone są poszukiwania zaginionych. Policjanci wykonują wszelkie czynności, które mogą pomóc w ustaleniu tego, co się stało i gdzie może przebywać kobieta. Jednocześnie prowadzone są poszukiwania na Odrze - mówi nam starszy aspirant Aleksandra Freus, rzecznik wrocławskiej policji.

Na rzece, w okolicy ulicy Sikorskiego, działają m.in. ratownicy WOPR. - W Odrze prowadzone są poszukiwania z wykorzystaniem sonaru holowanego. W działaniach na wodzie biorą udział także jednostki Policji Wodnej, Państwowej Straży Pożarnej ze Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego JRG-1 we Wrocławiu oraz WSR – informuje Dolnośląska WOPR na swoim profilu na Facebooku.

Przypomnijmy, że zaginiona Adila Mehdiyeva jest obywatelką Azerbejdżanu. Od ponad roku mieszka i pracuje we Wrocławiu. - Adila ma epizody depresyjne i może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Kobieta słabo mówi w języku polskim, porozumiewa się językiem angielskim – informuje profil na Facebooku „Gdziekolwiek jesteś”, który zajmuje się wsparciem dla rodzin osób zaginionych.

Policja szuka świadków, które przebywały w niedzielę, 17 grudnia, w godzinach 19:20 – 20 w okolicy ulicy Sikorskiego. Ktokolwiek widział zaginionych lub ma wiedzę o tym, gdzie mogą przebywać, proszony jest o niezwłoczny kontakt z KP Wrocław-Stare Miasto, tel. 47 871 31 31, bądź najbliższą jednostkę policji lub zadzwonić na numer alarmowy 112.

Zaginiona Adila ma długie, ciemne włosy, wzrost 165 cm, oczy brązowe, nos prosty. W dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę koloru zielona z kapturem, czarne spodnie dresowe, jasne buty.