Historyczny moment we Wrocławiu. Para gejów po raz pierwszy zarejestrowała małżeństwo bez wyroku sądu

Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski wzięli ślub rok temu w Wiedniu. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydowali się złożyć wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Jak podkreślają, całą procedurę udało się przeprowadzić bez udziału sądu.

– Zrobiliśmy to, żeby wszyscy obywatele i obywatelki w tym kraju byli równi. Żeby nie było segregacji, że są lepsi ludzie i gorsi ludzie. My jesteśmy ze sobą pół wieku, prawie pięćdziesiąt lat – mówi Tomasz Kwietko-Bębnowski cytowany przez "Gazetę Wrocławską".

Przełom po wyroku TSUE. To dopiero początek

Jak relacjonowali małżonkowie w rozmowie z portalem „Gazeta Wrocławska”, procedura trwała długo, jednak dzięki przychylności urzędników i wykorzystaniu obowiązujących przepisów udało się doprowadzić sprawę do końca bez konieczności składania pozwu do sądu.

To pierwsza taka transkrypcja w Polsce przeprowadzona bez wyroku sądowego. Wrocławski USC oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, gdzie podobną procedurę przeprowadzono po korzystnym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym w następstwie wyroku TSUE.

Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski podkreślają, że od razu po ślubie w Wiedniu złożyli odpowiedni wniosek w polskim urzędzie, jednak procedury administracyjne znacząco wydłużyły cały proces.

Kolejne pary homoseksualne czekają na decyzje urzędów

Aktywiści podkreślają, że sprawa ma znaczenie nie tylko dla samej pary, ale może stać się początkiem większych zmian w sposobie stosowania prawa wobec par jednopłciowych w Polsce.

Pełnomocniczka prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania Alina Szeptycka zaznacza, że sukces tej sprawy jest efektem wieloletnich działań wielu osób i organizacji walczących o równe prawa. Jednocześnie zwraca uwagę, że wciąż brakuje jednolitych procedur dotyczących takich transkrypcji.

Jak przekazano, we Wrocławiu na rozpatrzenie podobnych wniosków czekają obecnie jeszcze cztery pary, które zgłosiły się po wyroku TSUE z grudnia 2025 roku. Według danych przedstawionych przez pełnomocniczkę, w całej Polsce na podobne decyzje oczekuje około tysiąca osób.

17