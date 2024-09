"Rzeka porwała dziewczynkę" - nowe oszustwo na Facebooku

"Rzeka porwała dziewczynkę" - wpisy o takiej treści wraz z linkiem, pojawiły się w ostatnim czasie na Facebooku. "Krzykliwy" tytuł i link, który rzekomo prowadzi do artykułu ze szczegółami dramatycznego zdarzenia, wręcz zachęcają do klikania. Niestety na stronie internetowej, do której prowadzi odnośnik, znajduje się pułapka z formularzem logowania, którego celem jest wyłudzenie danych osobowych.

"Rwąca rzeka porwała dziewczynkę. Nie. To oszuści żerują na powodzi i szukają sposobu, aby ukraść dane logowania do FB. Krzykliwy nagłówek kieruje na stronę z fałszywym formularzem logowania. Nie podawaj loginu i hasła. Nie panikuj. Zgłoś stronę nam, a potem zamknij."

- ostrzega CERT Polska we wpisie na platformie X.

Oszuści wykorzystują powódź w Polsce

To nie pierwszy taki przypadek podobnego oszustwa. W ostatnich miesiącach Facebook był wręcz zalewany podobnymi postami odnośnie wypadków czy innych tragedii. Obecnie oszuści wykorzystują powódź, która jest obecnie medialnym tematem numer jeden, gdyż wielu internautów stale poszukuje nowych informacji dotyczących wydarzeń m.in. na Dolnym Śląsku, Śląsku, Małopolsce i Opolszczyźnie.

