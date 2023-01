Samochód uderzył w autobus, 29-latek nie żyje. Koszmarny wypadek pod Lubawką

Plaga szczurów we Wrocławiu. Dodatkowa deratyzacja w mieście

Tragiczny wypadek pod Lubawką

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 27 stycznia, około godz. 22:30, na drodze Lubawka - Chełmsko Śląskie. Na łuku drogi samochód osobowy, z niewyjaśnionych na razie przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z autobusem. Następnie osobówka wpadła do rowu.

Niestety, mimo natychmiastowej pomocy, 29-letni kierowca auta osobowego, mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

W autobusie jechały cztery osoby, kierowca i trzech pasażerów. Na szczęście nie odniosły one poważniejszych obrażeń zagrażających życiu. Dwom kobietom pomocy udzieli ratownicy z karetki pogotowia ratunkowego, następnie zostały one zabrane do szpitala.

W regionie od kilku dni panują fatalne warunki drogowe. Co więcej, ogłoszono na południu regionu ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź.