Saperzy wywieźli 250-kilogramową niemiecką bombę do utylizacji. Wielka akcja we Wrocławiu!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-20 16:59

250-kilogramowa bomba lotnicza z czasów II wojny światowej została usunięta przez saperów z terenu budowy przy ul. Kolejowej we Wrocławiu. Niebezpieczny ładunek wywieziono na poligon w Świętoszowie, gdzie zostanie zutylizowany. Operacja sparaliżowała znaczną część centrum miasta. Konieczna była ewakuacja około trzech tysięcy mieszkańców, zamknięcie ważnych ulic oraz wstrzymanie ruchu pociągów. Szczegóły poniżej.

Wielka ewakuacja we Wrocławiu. Trzy tysiące mieszkańców musiało opuścić swoje domy

We wtorek, 20 października, miała miejsce ewakuacja około trzech tysięcy mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie placu budowy przy ul. Kolejowej we Wrocławiu. Powodem całej akcji była ważąca około 250 kilogramów bomba lotnicza z czasów II wojny światowej, którą odnaleziono w ubiegłym tygodniu. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy do godziny 9:30, aby saperzy mogli bezpiecznie podjąć i wywieźć niebezpieczny ładunek.

Operacja spowodowała ogromne utrudnienia w centrum Wrocławia. Całkowicie wstrzymano ruch samochodowy w rejonie prowadzonych działań, m.in. na ulicach Piłsudskiego i Grabiszyńskiej. Z powodu zagrożenia zawieszono również ruch pociągów na Wrocławskim Węźle Kolejowym. Zarówno PKP Intercity, jak i Koleje Dolnośląskie musiały wprowadzić znaczące zmiany w rozkładach jazdy.

Saperzy zabezpieczyli i wywieźli niemiecką bombę lotniczą typu SC 250, ważącą około 250 kilogramów. Niewybuch znajdował się na terenie budowy przy ul. Kolejowej, tuż obok torów kolejowych i estakady grabiszyńskiej. Po zakończeniu operacji niebezpieczny ładunek przetransportowano na poligon w Świętoszowie w celu utylizacji.

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Kolejny niewybuch we Wrocławiu! Ewakuowano ponad 500 osób ze szkoły i przedszkola

To jednak nie jedyne tego typu zdarzenie we Wrocławiu! We wtorek, 20 października kolejny niewybuch znaleziony w pobliżu szkoły i przedszkola przy ul. Słubickiej. Jak poinformował Urząd Miejski we Wrocławiu, był to pocisk moździerzowy o długości około 30 centymetrów. Ze względu na zagrożenie konieczna była ewakuacja ponad 500 osób. Uczniowie musieli opuścić szkołę i udać się do domów. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz odpowiednie służby, które zajęły się zabezpieczeniem niebezpiecznego znaleziska. Władze miasta apelowały do mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, omijanie rejonu prowadzonych działań oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

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Dwa ujęcia wielkiej, zardzewiałej bomby lotniczej leżącej w ziemi. O akcji saperów przeczytasz na SE Wrocław.
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