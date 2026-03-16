O krok od tragedii w Oławie

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Oławie na Dolnym Śląsku. Na parapecie okna na wysokości piątego piętra siedział 14-letni chłopiec. Każda chwila mogła mieć ogromne znaczenie. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów tragedii udało się zapobiec. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 14 marca, około godziny 16:50. Patrol policji został pilnie skierowany do jednego z budynków przy ul. Bolesława Chrobrego.

- Zgłoszenie dotyczyło młodego chłopca, który miał siedzieć na oknie i płakać

- informuje asp. szt. Wioletta Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, ich oczom ukazał się wstrząsający widok. Na parapecie okna, na piątym piętrze, siedział nastolatek. - Małoletni znajdował się w pozycji wskazującej na gotowość do skoku - z nogami przewieszonymi na zewnątrz i głową skierowaną w dół - przekazuje policjantka.

Policjanci zaczęli rozmowę z chłopcem

Policjanci musieli działać natychmiast. Czas odgrywał kluczową rolę. Jeden z nich zaczął prowadzić rozmowę z chłopcem, starając się go uspokoić i odwrócić jego uwagę od dramatycznej decyzji. Jego opanowany głos i próba nawiązania kontaktu okazały się kluczowe dla dalszych działań.

Podczas gdy jeden z policjantów skupiał na sobie uwagę chłopca, jego partnerka wbiegła na klatkę schodową i dostała się na najwyższą kondygnację budynku.

- Wykorzystując moment, w którym chłopak był skupiony na rozmowie prowadzonej z policjantem znajdującym się na zewnątrz, funkcjonariuszka szybko oceniła sytuację i podjęła zdecydowane działanie. W odpowiednim momencie chwyciła 14-latka i z pełną determinacją wciągnęła go do wnętrza budynku, ratując go przed skokiem

- informuje asp.szt. Wioletta Polerowicz, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Nastolatek otrzymał wsparcie

Po zakończeniu akcji funkcjonariusze zajęli się chłopcem i starali się go uspokoić.

- Policjanci zaopiekowali się nim, starając się go uspokoić i zapewnić wsparcie do czasu przyjazdu jego rodziny

- przekazuje policja.

Jak podkreślają policjanci, ta interwencja pokazuje, jak ważne są opanowanie i współpraca służb.

- Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie mają profesjonalizm, opanowanie i empatia policjantów. Dzięki szybkiej reakcji i wzorowej współpracy funkcjonariuszy udało się zapobiec tragedii i uratować życie nastolatka

- dodaje rzecznik oławskiej policji.

Jeden telefon może uratować życie

Policja zwraca również uwagę na ogromną rolę świadków zdarzeń.

- Dziękujemy również osobie, która nie pozostała obojętna i natychmiast powiadomiła służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. To pokazuje, jak ważna jest reakcja świadków - jeden telefon może uratować czyjeś życie

- podkreśla policjantka.

Gdzie szukać pomocy?

Służby przypominają, że osoby w kryzysie nie muszą zostawać same z problemami.

Ważne telefony:

112 - numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (czynny całą dobę)

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (całodobowo)

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

- Nie jesteś sam. Jeśli przeżywasz trudne chwile - porozmawiaj z kimś zaufanym, bliską osobą, nauczycielem, psychologiem lub skorzystaj z dostępnych form wsparcia. Każdy problem można wspólnie rozwiązać, a pomoc jest bliżej, niż myślisz

- zaznaczają policjanci.