Wrocław przygotowuje specjalne rozwiązania komunikacyjne na Wszystkich Świętych 2025.

Uruchomionych zostanie 10 dodatkowych linii tramwajowych i 7 autobusowych, a także zmiany w organizacji ruchu na ul. Morwowej.

Sprawdź szczegóły dotyczące tras i częstotliwości, aby bez problemu dotrzeć na cmentarze.

Wrocław. 17 dodatkowych linii komunikacji miejskiej na Wszystkich Świętych 2025

10 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych uruchomi komunikacja miejska we Wrocławiu na Wszystkich Świętych 2025. W sobotę, 1 listopada, pojawią się równie zmiany na innych liniach polegające na wydłużeniu kursów o kilka bądź jeden przystanek lub zwiększeniu częstotliwości pojawiania się poszczególnych pojazdów.

Pasażerowie muszą się również przygotować na zmianę organizacji ruchu na ul. Morwowej.

- W związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ulicy Morwowej, autobusy linii 100, 136, 143, 903 od przystanku „Tarnogaj” do przystanku „Gaj - pętla” będą kursowały objazdem przez ulicę Tarnogajską, Armii Krajowej i Bardzką do ulicy Świeradowskiej z pominięciem przystanku „Złotostocka”. W kierunku przeciwnym trasa dla linii 100, 136, 143, 903 pozostaje bez zmian - czytamy na stronie Wroclaw.pl.

Specjalne linie tramwajowe na Wszystkich Świętych we Wrocławiu 2025 to:

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

Linie: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 i E9 będą kursować w dzień Wszystkich Świętych 2025 w w godz. 8:00 - 18:00 z częstotliwością co 10 minut oraz w godz. 18:00 - 20:00 co 20 minut, linie E8 i E10 kursują w godzinach 8:00-20:00 co 20 minut.

Z kolei specjalne linie autobusowe to: 301, 307, 322, 334, 335, 336, 350. Linie: 301, 307, 334, 350 będą kursować w dzień Wszystkich Świętych 2025 w godzinach 08:00 - 18:00 z częstotliwością co 15 minut, w godzinach 18:00 - 20:00 z częstotliwością co 30 minut. Z kolei linie autobusowe specjalne: 322, 335, 336 będą kursować w godzinach 08:00 - 15:00 z częstotliwością co 10 minut, w godzinach 15:00 - 18:00 z częstotliwością co 15 minut, w godzinach 18:00 - 20:00 z częstotliwością co 30 minut.