Skrzynie z amunicją skradzione ze specjalnego pociągu. Nie zgadniecie, gdzie zostały ukryte

Węgliniec. Ze specjalnego pociągu ukradziono skrzynie z amunicją

Do zuchwałej kradzieży doszło w niedzielę, 4 czerwca. Wieczorem funkcjonariusze SOK zauważyli, że doszło do włamania do specjalnego pociągu stojącego na stacji kolejowej w Węglińcu, niedaleko Zgorzelca. Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka potwierdził, że skradziono cztery skrzynie z amunicją z pociągu obsługiwanego przez amerykańskich żołnierzy. Początkowo pojawiły się informacje, w środku miały się znajdować pociski odłamkowo-burzące kalibru 155 mm m.in. do armatohaubic, według innych doniesień chodzi o pociski kalibru 25 mm.

Tuż po zgłoszeniu sprawą zajęli się policjanci. - Funkcjonariusze sprawdzali różne warianty i prawdopodobnie, gdy sprawcy zorientowali się co skradli, przestraszyli się, a w obawie przed poważnymi konsekwencjami postanowili porzucić łup. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 26, 34 i 39 lat doskonale znanych zgorzeleckim mundurowym z wcześniejszych występków przeciwko mieniu – mówi asp. Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.

- Trzy skrzynie są oryginalnie zaplombowane bez oznak ingerencji co do zawartości. Jedna skrzynia otwarta, w której znajduje się jednak komplet amunicji. Po wykonaniu czynności procesowych skrzynie zabezpieczyliśmy - powiedział insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Funkcjonariusze zatrzymali również trzech mężczyzn mający związek ze sprawą. Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, poinformował, że jeleniogórska prokuratura wszczęła już w tej sprawie śledztwo. Prowadzi je w kierunku m.in. przestępstwa kradzieży z włamaniem do wagonu transportowego. Z trzema zatrzymanymi osobami – jak się wyraził - aktualnie wykonywane są czynności procesowe. - Szerszych informacji prokuratura będzie mogła udzielić po zakończeniu czynności z zatrzymanymi – zaznaczył.

Policjanci z Pieńska (Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu @DPolicja) w Starym Weglińcu k. Zgorzelca ujawnili i odzyskali skradzione z pociągu specjalnego 4 skrzynie z zawartoscia amunicji. Na chwilę obecną nie stwierdzono braków amunicji.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 7, 2023