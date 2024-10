Kontrole w szkołach po śmierci 15-letniej Julii

Kontrole w dwóch szkołach w Lubinie i jednej w Rudnej prowadzone są przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Właśnie do nich uczęszczała 15-letnia Julia z Lubina, która pod koniec września zdecydowała się na dramatyczny krok i odebrała sobie życie. Dziewczynka miała być ofiarą hejtu rówieśniczego.

Kuratorium sprawdza, czy szkoły, do których uczęszczała nastolatka interweniowały po otrzymaniu zgłoszeń o nękaniu jej przez rówieśników. Wyniki kontroli powinny być gotowe do 26 października.

- Protokoły ze szkół w Lubinie trafią do kuratorium i resortu edukacji, a ze szkoły w Rudnej do ministerstwa rolnictwa, bo ta placówka podlega temu resortowi – mówi Mirosława Bożek, rzeczniczka Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty dodając, że w protokołach znajdą się zalecenia i wnioski po przeprowadzonych kontrolach.

Tymczasem Prokuratura Rejonowa w Lubinie nadzoruje śledztwo, które ma ustalić, czy 15-latka z Lubina, nie została „doprowadzona do samobójstwa na skutek namowy lub pomocy ze strony innych osób”. Postępowanie wyjaśni też, czy doszło do znęcania psychicznego.

Według prokuratury, w sprawie przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczono telefon i laptop należący do nastolatki. Policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, sprawdza też treści zamieszczone w mediach społecznościowych, aby ustalić osoby, które dokonywały nękających wpisów. Zostaną one ocenione pod względem prawnym. Jeśli wpisy miały charakter przestępczy, a ich autorami były osoby nieletnie (czyli takie, które nie ukończyły 17 lat), postępowanie będzie prowadził sąd rodzinny i nieletnich.

Przypomnijmy, że osobie, która ukończyła 17 lat, za przestępstwo doprowadzenia do samobójstwa na skutek namowy lub też pomocy ze strony innych osób grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za znęcanie psychiczne, które doprowadziło do targnięcia się na własne życie grodzi kara od dwóch lat do 15 lat pozbawienia wolności.

Od 24 września prowadzone jest też inne śledztwo związane z tą sprawą. Zawiadomienie, po którym zostało wszczęto to postępowanie, złożyli rodzice innej nastolatki z Lubina. - Śledztwo dotyczy uporczywego nękania dziewczynki za pośrednictwem internetu poprzez umieszczanie w mediach społecznościowych tekstów, zdjęci i filmów o treści wulgarnej i znieważającej pokrzywdzoną – przyznała prok. Liliana Łukasiewicz, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia