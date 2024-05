Śmierć ważnego policjanta CBŚP. Tajemnicze okoliczności tragedii

Tajemnicza śmierć ważnego policjanta CBŚP

We wtorek, 14 maja, wieczorem, w jednej z wsi na terenie podwrocławskiej gminy Żórawina, znaleziono zwłoki Adama J., ważnego policjanta z Wrocławia. Według Marcina Torza, z portalu ujawniamy.com, który pierwszy poinformował o sprawie, chodzi o zastępcę naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu.

- Po godz. 19 policjanci jednego z komisariatów pod Wrocławiem dostali informację od kobiety, która podczas spaceru zauważyła ciało. Pojechali na miejsce i znaleźli mężczyznę, który już nie żył. Prokurator wykluczył wstępnie udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Ciało zostało skierowano na sekcję sądowo-lekarską. Czynności w sprawie są kontynuowane - mówi nam aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Według portalu gazetawroclawska.pl, ciało znajdowało się w rowie przy drodze. - Policjanci, którzy dotarli na miejsce znaleźli przy denacie broń. Ujawnili także łuskę. Naczelnik miał ranę postrzałową głowy – poinformował portal.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tajemniczej sprawy. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu na razie nie informuje o szczegółach postępowania. - Tragedia i wielka strata. Samobójstwo? Wykaże sekcja – powiedział Gazecie Wyborczej Wrocław jeden z funkcjonariuszy wrocławskiego CBŚP.

Wiadomo, że policjant był zaangażowany m.in. w walkę z grupami przestępczymi zajmującymi się nielegalną produkcją papierosów.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 22 22 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia