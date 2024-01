Młody chłopak zginął w bójce. Tragedia na starówce we Wrocławiu. Co się stało?

Wrocław. 21-letni mężczyzna nie żyje. Zginął w bójce w centrum miasta

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu poinformowała o tragicznej śmierci 21-letniego mężczyzny. Rano w sobotę 27 stycznia na wrocławskiej starówce doszło do bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 21-latek bił się z dwójką obcokrajowców, niestety nie przeżył starcia. Szczegóły zdarzenia i śmierci chłopaka są ustalane przez funkcjonariuszy.

- Dziś w godzinach porannych na wrocławskiej starówce doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Przebieg oraz szczegóły w jakich doszło do tej tragicznej sytuacji są teraz przedmiotem intensywnej pracy policjantów. Ich dotychczasowe działania doprowadziły do szybkiego ustalenia oraz zatrzymania dwóch obcokrajowców w wieku 23 lat biorących udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której następstwem była śmierć człowieka - przekazała st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Kopał i bił motorniczą. Policja poszukuje tego mężczyzny