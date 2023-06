Spokojnie, to tylko awaria. Kuriozalna sytuacja podczas ćwiczeń przeciwpożarowych

Wrocław. Awaria serwera na Politechnice

To miały być ćwiczenia przeciwepożarowe jakich wiele. Coś jednak poszło nie tak. We wtorek, 30 maja, podczas próbnego alarmu i ewakuacji z jednego z budynków Politechniki Wrocławskiej doszło do sporego zadymienia. Wtedy włączył się prawdziwy alarm, a na miejsce musieli przejechać „prawdziwi” strażacy. Komenda miejska PSP we Wrocławiu odniosła się zresztą do wydarzeń z wtorkowego przedpołudnia.

- W związku z nieprecyzyjnymi informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi zdarzenia w dniu 30.05 br. na Politechnice Wrocławskiej, informujemy, że zastępy KM PSP we Wrocławiu nie brały udziału w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez PWr i zostały zadysponowane do zdarzenia po zainicjowaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru – napisano na profilu straży na Facebooku.

Co się dokładnie stało? Andrzej Charytoniuk z biura prasowego uczelni w poinformował, że podczas ćwiczeń ewakuacyjnych doszło do awarii infrastruktury przeciwpożarowej w serwerowni znajdującej się w budynku Archiwum Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej.

- W efekcie w serwerowni uruchomił się system, który wyrzuca pod ciśnieniem pył w aerozolu. W serwerowni nie ma wody ani zraszaczy. Doszło do zapylenia, a serwery zostały wyłączone. W związku z tym nie działają strony w domenie pwr.edu.pl oraz m.in. Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS). Od wczoraj trwają intensywne prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie sprawności naszych systemów teleinformatycznych. Poszczególne aplikacje będą włączane stopniowo, a powrót do pełnej sprawności zajmie kilka dni - przekazał Charytoniuk.

Dodał, że decyzją prorektora ds. kształcenia wszystkie terminy - w stosunku do wszystkich procedur i procesów dydaktycznych - zostają przedłużone do czasu usunięcia awarii, o czym studenci są sukcesywnie informowani mailowo - na swoje imienne konta.