Straszna śmierć kobiety o poranku. Spadła z wózka

Żarów: Seniorka spadła z wózka. Kobieta nie żyje

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb 5 października, ok. godziny 7:50.

- Kobieta z niepełnosprawnością przemieszczała się na wózku inwalidzkim, który prowadziła jej opiekunka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wózek zahaczył kołem o jakąś nierówność - wyjaśniła asp. Magdalena Ząbek, rzeczniczka prasowa KPP w Świdnicy.

Portal walbrzych.naszemiasto.pl podał, że niepełnosprawna kobieta i jej opiekunka zmierzały do przychodni. Świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali karetkę, na miejscu podjęto reanimację. Niestety, seniorka zmarła.

- Referat inwestycji przekazał nam, że wózek zahaczył o studzienkę telekomunikacyjną, nie była to dziura w chodniku - powiedziała Magdalena Pawlik z Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Żarowie, cytowana przez dziennikarkę walbrzych.naszemiasto.pl.

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Prokuratura wyjaśnia przyczyny i okoliczności tragedii. Sprawdza m.in., do kogo należy studzienka i czy były zgłaszane zagrożenia z nią związane. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia.

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