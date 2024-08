Stypa wymknęła się spod kontroli. Będzie kolejny pogrzeb

Wojsko roześle listy do 230 tys. Polaków. Dostaną w nich wytyczne. Co się dzieje?

Bolesławiec. Śmiertelne pobicie podczas stypy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w minioną środę, 21 sierpnia, w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Najpierw dwóch mężczyzn i kobieta uczestniczyli w pogrzebie. Później przenieśli się do mieszkania przy alei Wojska Polskiego, gdzie urządzili suto zakrapianą alkoholem stypę. Niestety, wypity w nadmiarze alkohol doprowadził do dramatu.

W pewnym momencie na stypie doszło do awantury między mężczyznami, która przerodziła się w krwawą jatkę. Z ustaleń śledczych wynika, że 57-latek zaczął bić 48-letniego kolegę metalową rurką. Zadawał ciosy po głowie i całym ciele, a skutek okazał się tragiczny – w wyniku odniesionych obrażeń młodszy z biesiadników zmarł.

Sprawca został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, czyli przestępstwa z art. 148 § 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat, albo karą dożywotniego pozbawienia wolności

– powiedziała serwisowi istotne.pl Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

57-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii.