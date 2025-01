Symbole wrocławskiego PRL-u zapierają dech w piersiach. To prawdziwe arcydzieła

Spis treści

Architektura Wrocławia z PRL-u to prawdziwy majstersztyk

Wrocław to wyjątkowe miasto mające bogatą historię, którą można zobaczyć, spoglądając m.in. na architekturę. Przestrzeń urbanistyczna tej metropolii zmieniała się przez lata, lecz to w szczególności PRL pozostawił po sobie prawdziwe perełki w postaci budynków, które do dziś robią furorę wśród miłośników architektury. Jak wiadomo, okres ten był czasem intensywnej przebudowy i momentem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych. Choć bywały one nieprzemyślane, to wówczas w ogóle się tym nie przejmowano. Dlaczego? Liczyło się tylko to, by podkreślić dominację ideologii socjalistycznej. Które jednak konkretnie obiekty zapisały się na stałe w historii miasta i dziś przyciągają tłumy turystów?

Symbole wrocławskiego PRL-u. Bez tych budynków Wrocław nie byłby Wrocławiem

Symboli wrocławskiego PRL-u jest naprawdę sporo, lecz dziś zajmiemy się tymi najbardziej znanymi. Bez wątpienia na pierwszym miejscu musi pojawić się Wrocławski Manhattan, nazywany też Sedesowcem ze względu na swój nietypowy wygląd. Za jego projekt odpowiadała Jadwiga Grabowska-Hawrylak, o której więcej pisaliśmy tutaj: Odpowiadała za zbudowanie Wrocławia na nowo. Wizjonerka nadała miastu nową tożsamość.

Innym symbolem wrocławskiego PRL-u jest Mezonetowiec, znajdujący się u zbiegu ulic Rejtana, Kołłątaja i Kościuszki. Przed laty robił furorę głównie tym, iż mieszkania w obiekcie były dwupoziomowe. Mieszkańcy mieli więc namiastkę domu jednorodzinnego w centrum miasta. Do grona niepowtarzalnych budynków Wrocławia dołącza jeszcze Trzonolinowiec, budynek dawnego Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO, budynki przy placu Nowy Targ oraz biurowiec ZREMB.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie owych obiektów, zachęcamy do sprawdzenia.