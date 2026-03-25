Szokująca brutalność. 13-latka zaatakowała kobietę wracającą z kościoła

13-latka podejrzana o pobicie seniorki w Legnicy

Do zdarzenia doszło 15 marca około godz. 13

Ofiara doznała złamania nosa

Dziewczyna została zatrzymana 23 marca rano

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Do zdarzenia doszło 15 marca 2026 roku około godziny 13 na terenie Legnicy. - Seniorka wracając z kościoła do domu, została zaatakowana przez nieletnią, która uderzyła ją pięścią w twarz, powodując obrażenia ciała w postaci złamania nosa. Następnie sprawczyni oddaliła się z miejsca zdarzenia - informuje kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy.

Czytaj też: Groził śmiercią pasażerowi miejskiego autobusu. Miał przy sobie pistolet na kulki

Sprawą od początku zajmowali się funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Policjanci zabezpieczyli wizerunki osób mogących mieć związek ze zdarzeniem, ustalili i przesłuchali świadków oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił dokładnie odtworzyć przebieg ataku.

Zatrzymanie 13-latki

W poniedziałek, 23 marca w godzinach porannych, policjanci zatrzymali 13-letnią mieszkankę Legnicy. Nastolatka została doprowadzona do policyjnej izby dziecka.

Zobacz też: Śmierć zamiast dobrej zabawy. Tomasz zginął po wyjściu z dyskoteki

Zebrany materiał dowodowy jeszcze tego samego dnia ma trafić do sądu rodzinnego. To on zdecyduje o dalszych losach nieletniej i ewentualnym zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych.