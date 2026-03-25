Szokująca brutalność. 13-latka zaatakowała kobietę wracającą z kościoła

- 13-latka podejrzana o pobicie seniorki w Legnicy
- Do zdarzenia doszło 15 marca około godz. 13
- Ofiara doznała złamania nosa
- Dziewczyna została zatrzymana 23 marca rano
- Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Do zdarzenia doszło 15 marca 2026 roku około godziny 13 na terenie Legnicy. - Seniorka wracając z kościoła do domu, została zaatakowana przez nieletnią, która uderzyła ją pięścią w twarz, powodując obrażenia ciała w postaci złamania nosa. Następnie sprawczyni oddaliła się z miejsca zdarzenia - informuje kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy.
Sprawą od początku zajmowali się funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Policjanci zabezpieczyli wizerunki osób mogących mieć związek ze zdarzeniem, ustalili i przesłuchali świadków oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił dokładnie odtworzyć przebieg ataku.
Zatrzymanie 13-latki
W poniedziałek, 23 marca w godzinach porannych, policjanci zatrzymali 13-letnią mieszkankę Legnicy. Nastolatka została doprowadzona do policyjnej izby dziecka.
Zebrany materiał dowodowy jeszcze tego samego dnia ma trafić do sądu rodzinnego. To on zdecyduje o dalszych losach nieletniej i ewentualnym zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych.