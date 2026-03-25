Szokująca brutalność. 13-latka zaatakowała kobietę wracającą z kościoła

Jacek Chlewicki
2026-03-25 20:47

Policjanci z Legnicy zatrzymali 13-letnią dziewczynę podejrzewaną o pobicie starszej kobiety. Do zdarzenia doszło w połowie marca, gdy seniorka wracała z kościoła. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

Autor: KMP Legnica/ Materiały prasowe
  • 13-latka podejrzana o pobicie seniorki w Legnicy
  • Do zdarzenia doszło 15 marca około godz. 13
  • Ofiara doznała złamania nosa
  • Dziewczyna została zatrzymana 23 marca rano
  • Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Do zdarzenia doszło 15 marca 2026 roku około godziny 13 na terenie Legnicy. - Seniorka wracając z kościoła do domu, została zaatakowana przez nieletnią, która uderzyła ją pięścią w twarz, powodując obrażenia ciała w postaci złamania nosa. Następnie sprawczyni oddaliła się z miejsca zdarzenia - informuje kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy.

Sprawą od początku zajmowali się funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Policjanci zabezpieczyli wizerunki osób mogących mieć związek ze zdarzeniem, ustalili i przesłuchali świadków oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił dokładnie odtworzyć przebieg ataku.

Zatrzymanie 13-latki

W poniedziałek, 23 marca w godzinach porannych, policjanci zatrzymali 13-letnią mieszkankę Legnicy. Nastolatka została doprowadzona do policyjnej izby dziecka.

Zebrany materiał dowodowy jeszcze tego samego dnia ma trafić do sądu rodzinnego. To on zdecyduje o dalszych losach nieletniej i ewentualnym zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych.

