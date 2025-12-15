Szokujące zabójstwo 12-latki w Jeleniej Górze. Nie zostawią rodziny ofiary. Ważna deklaracja

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-15 21:43

Wracamy do szokującej sprawy zabójstwa 12-latki w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie). Ciało dziewczyny znaleziono niedaleko szkoły. Całe miasto jest w szoku. Głos zabrał m.in. prezydent Jerzy Łużniak. Opieką psychologiczną objęta zostanie m.in. rodzina zmarłej dziewczynki.

  • W poniedziałek tuż przed godziną 15 policja w Jeleniej Górze otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała. Zwłoki 12-letniej dziewczynki odkryto między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego.
  • - Mamy ustaloną osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem - wskazała w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa KMP w Jeleniej Górze.
  • Głos w tej szokującej sprawie zabrał m.in. prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Jelenia Góra: Ciało 12-latki niedaleko szkoły. Policja podejrzewa zabójstwo

Szokujące doniesienia z Jeleniej Góry pojawiły się w godzinach popołudniowych. Nie żyje 12-letnia uczennica. - Przyjechałam z pracy, a tata powiedział, że jest tu pełno policji. Mówił, że jakaś dziewczynka leżała, a druga, zakrwawiona, stała przy płocie. Ponoć był tam też jakiś chłopak. Trzecia dziewczynka, również zakrwawiona, uciekała gdzieś bokiem - relacjonowała poruszona mieszkanka Jeleniej Góry, z która rozmawiała dziennikarka Radia ESKA.

Czytaj więcej o sprawie: Koszmar pod szkołą! Nie żyje 12-latka, zakrwawione dziewczynki widziane w okolicy

Ciało 12-latki 200 metrów od szkoły. Dyrektor placówki zabrał głos: „wspaniała, zdolna dziewczynka”

Prezydent Jeleniej Góry: Opieka psychologiczna m.in. dla rodziców ofiary

Jerzy Łużniak potwierdził, że na miejscu szokującego odkrycia od razu podjęto czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że do śmierci dziecka mogło dojść w wyniku działań osób trzecich. Samorządowiec poinformował również o działaniach, które zostały podjęte przez władze miasta i przedstawicieli szkoły.

- 16 grudnia bieżącego roku, w Szkole Podstawowej nr 10, w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta. Dodatkowo, w placówce tej zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły - podkreślił Łużniak.

- Opieką psychologiczną objęto również rodziców zmarłej dziewczynki. W pozostałych szkołach na terenie Jeleniej Góry odbędą się spotkania z psychologami i pedagogami dla uczniów. Za ich organizację odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych placówek - zapewnił prezydent Jeleniej Góry.

To nie wszystko - w dniach 22 i 23 grudnia, kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w swojej siedzibie w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z dzisiejszym wydarzeniem będą potrzebować wsparcia psychologicznego. - Szanowni państwo, chciałbym jeszcze podziękować tym wszystkim, którzy zgłaszali do nas swoją pomoc. Między innymi szpital MSWiA zgłosił, że ma do dyspozycji psychologów i pedagogów, i z nich oczywiście też będziemy korzystali - przekazał gospodarz miasta Jelenia Góra.

O wsparciu dla wszystkich dotkniętych tragedią zapewniał również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, Paweł Domagała. - Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci - całe nasze środowisko. Natomiast naszym celem w bieżącej sytuacji jest zapewnienie właściwej opieki psychologiczno-pedagogicznej zarówno dzieciom w szkole, jak i rodzicom oraz nauczycielom - powiedział dyrektor.

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie"!

Galeria ze zdjęciami: Ciało 12-latki znalezione w Jeleniej Górze. To tutaj doszło do tragedii

Ciało 12-letniej dziewczynki odnalezione niedaleko szkoły. Czy to było zabójstwo?!
11 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki