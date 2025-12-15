Szokujące zabójstwo 12-latki w Jeleniej Górze. Nie zostawią rodziny ofiary. Ważna deklaracja

W poniedziałek tuż przed godziną 15 policja w Jeleniej Górze otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała. Zwłoki 12-letniej dziewczynki odkryto między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego.

- Mamy ustaloną osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem - wskazała w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa KMP w Jeleniej Górze.

Głos w tej szokującej sprawie zabrał m.in. prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Jelenia Góra: Ciało 12-latki niedaleko szkoły. Policja podejrzewa zabójstwo

Szokujące doniesienia z Jeleniej Góry pojawiły się w godzinach popołudniowych. Nie żyje 12-letnia uczennica. - Przyjechałam z pracy, a tata powiedział, że jest tu pełno policji. Mówił, że jakaś dziewczynka leżała, a druga, zakrwawiona, stała przy płocie. Ponoć był tam też jakiś chłopak. Trzecia dziewczynka, również zakrwawiona, uciekała gdzieś bokiem - relacjonowała poruszona mieszkanka Jeleniej Góry, z która rozmawiała dziennikarka Radia ESKA.

Czytaj więcej o sprawie: Koszmar pod szkołą! Nie żyje 12-latka, zakrwawione dziewczynki widziane w okolicy

Ciało 12-latki 200 metrów od szkoły. Dyrektor placówki zabrał głos: „wspaniała, zdolna dziewczynka”

Prezydent Jeleniej Góry: Opieka psychologiczna m.in. dla rodziców ofiary

Jerzy Łużniak potwierdził, że na miejscu szokującego odkrycia od razu podjęto czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że do śmierci dziecka mogło dojść w wyniku działań osób trzecich. Samorządowiec poinformował również o działaniach, które zostały podjęte przez władze miasta i przedstawicieli szkoły.

- 16 grudnia bieżącego roku, w Szkole Podstawowej nr 10, w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta. Dodatkowo, w placówce tej zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły - podkreślił Łużniak.

- Opieką psychologiczną objęto również rodziców zmarłej dziewczynki. W pozostałych szkołach na terenie Jeleniej Góry odbędą się spotkania z psychologami i pedagogami dla uczniów. Za ich organizację odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych placówek - zapewnił prezydent Jeleniej Góry.

To nie wszystko - w dniach 22 i 23 grudnia, kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w swojej siedzibie w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z dzisiejszym wydarzeniem będą potrzebować wsparcia psychologicznego. - Szanowni państwo, chciałbym jeszcze podziękować tym wszystkim, którzy zgłaszali do nas swoją pomoc. Między innymi szpital MSWiA zgłosił, że ma do dyspozycji psychologów i pedagogów, i z nich oczywiście też będziemy korzystali - przekazał gospodarz miasta Jelenia Góra.

O wsparciu dla wszystkich dotkniętych tragedią zapewniał również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, Paweł Domagała. - Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci - całe nasze środowisko. Natomiast naszym celem w bieżącej sytuacji jest zapewnienie właściwej opieki psychologiczno-pedagogicznej zarówno dzieciom w szkole, jak i rodzicom oraz nauczycielom - powiedział dyrektor.

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie"!

Galeria ze zdjęciami: Ciało 12-latki znalezione w Jeleniej Górze. To tutaj doszło do tragedii