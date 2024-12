i Autor: PAP/Szymon Pulcyn | Facebook: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

brak słów

Szokujące znalezisko w oknie życia we Wrocławiu. Ktoś podrzucił psa

We wrocławskim oknie życia uruchomił się alarm. Czujne siostry popędziły, by sprawdzić stan porzuconego maleństwa. Jakże wielkie było ich zdziwienie, gdy zamiast niemowlęcia... ujrzały psa. Suczka trafiła pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, które poinformowało o sprawie.