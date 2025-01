Tajemnicza śmierć 24-latka we Wrocławiu. Co stało się z Damianem? Matka chłopaka o zmowie milczenia

- Jedyne, co ja mogę na tę chwilę, to te posty nadal. Jadę niedługo do Wrocławia i będę raz jeszcze chodziła po sąsiadach, czyli dokładnie to, co robiłam dwa lata temu. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to będę składała zażalenie na pracę policji i prokuratury. Wiem, że to późno, bo to pięć lat, ale zawsze mogę to zrobić. Będę chciała wystąpić z prywatnego oskarżenia - dodała w rozmowie z dziennikarką Eski.