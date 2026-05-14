Tajemnicza śmierć małżeństwa w Wrocławiu. Ciała w domu znalazł syn

Makabryczne odkrycie na Sępolnie we Wrocławiu

W środowy wieczór, 13 maja, na spokojnym zazwyczaj osiedlu Sępolno we Wrocławiu doszło do makabrycznego odkrycia. Na terenie jednej z posesji przy ulicy Sierakowskiego ujawniono zwłoki dwóch osób. Jak wynika z pierwszych informacji, ofiary to starsze małżeństwo. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby pod nadzorem prokuratora.

Policja potwierdza tragiczne informacje

Zgłoszenie, które wstrząsnęło mieszkańcami, wpłynęło na policję w godzinach wieczornych. Funkcjonariuszy zawiadomił 45-letni syn pary. Więcej szczegółów w rozmowie z Eską.pl zdradził komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu:

- W godzinach wieczornych przy ul. Sierakowskiego 45-letni mężczyzna powiadomił nas o zgonie swoich rodziców. W mieszkaniu znalezione zwłoki jego mamy w wieku 76 lat oraz w pomieszczeniu gospodarczym zwłoki jego ojca, 77 latka. Na miejscu przeprowadzono oględziny, był też prokurator, śledztwo prowadzone jest pod jego nadzorem. Decyzją prokuratora oba ciała zostały skierowane na sekcję zwłok, żeby ustalić dokładną przyczynę zgonu tych dwóch osób

- przekazał nam kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Co było przyczyną śmierci? Śledztwo w toku

Na ten moment policja jest bardzo oszczędna w udzielaniu jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat zdarzenia. Kluczowe dla sprawy będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić, co było dokładną przyczyną śmierci 76-latki i 77-latka. Śledczy nie zdradzają, czy do zgonu doszło w dniu odkrycia ciał, czy też wcześniej. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.

Mieszkańcy osiedla są w szoku

Wiadomość o tragedii szybko rozniosła się po okolicy. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze zszokowanych mieszkańców, którzy byli świadkami działań służb.

"prokurator przyjechał i służby w białych kombinezonach" - napisał jeden z internautów.

Sąsiedzi są poruszeni i z niepokojem czekają na nowe informacje w sprawie tajemniczej śmierci małżeństwa.